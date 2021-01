Commissionnaires en douanes et transporteurs échangent sur la relance des activités

Les autorités douanières du Bénin et du Nigéria ont tenu jeudi 07 janvier 2021 une séance d’échanges sur la relance des activités après la réouverture des frontières nigérianes.

Organisée par l’Union des commissionnaires en douanes et transporteurs agréés du Bénin (Ucdtab) et la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douanes (Febecad), la séance d’échange a permis aux participants de faire l’état des lieux après la réouverture des frontières nigérianes.

Selon le Directeur général de la Douane et des droits indirects, le Colonel Charles Inoussa Sacca, il s’agit également d’exposer les avantages liés à la relance des activités. « Il y a beaucoup d’avantages qui sont offerts désormais et cela évitera les longs files qu’on observait pour le dépotage des conteneurs au port et facilitera la fluidité entre nos deux frontières », a-t-il indiqué.

Lors de la séance, le Directeur de Bénin control, Gwendal Euzen, a fait part du système de tracking. Une opération qui permet grâce à un système de contrôle à des check points, la localisation des véhicules concernés depuis la recette des douanes de départ jusqu’à la recette des douanes de destination ou jusqu’à leur sortie effective du territoire. Elle est mise en œuvre par la société Benin Control à travers le Centre des Formalités de Transit des Véhicules d’Occasion (CFTVO) et en collaboration avec l’Administration des Douanes.

« Nous sommes ici pour asseoir davantage nos relations avec les autorités douanières du Bénin et les commissionnaires en douanes », a expliqué Bisiriyu Lasisi, Président de l’Association of Nigéria Licensed Customs Agents. Il a fait des doléances telles que la réduction des coûts du transit, et le renforcement de la sécurité sur l’axe Cotonou-Lagos.

A.AA.

11 janvier 2021 par