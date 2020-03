Clotaire Olihidé au sujet des mesures prises par le gouvernement

Le Bénin a enregistré 5 cas confirmés du coronavirus. Pour limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement béninois a pris des mesures fortes. Le Conseiller Technique au Ministère de la Communication et de la Poste Clotaire Olihidé invité de l’émission ‘’Caravane du Matin’’ de Radio Tokpa ce mercredi 25 mars 2020, est revenu sur ces mesures.

Un Burkinabé, une Allemande et trois ressortissants ivoiriens résident au Bénin sont les cas confirmés au Bénin. Selon le Conseiller Technique au Ministère de la Communication et de la Poste Clotaire Olihidé, le point commun de ces 5 cas confirmés est le non-respect des mesures d’auto-isolement prescrites à l’aéroport. « Si ces consignes avaient été scrupuleusement respectées, nous n’aurions certainement pas eu ces cas », a-t-il notifié.

Les 5 cas confirmés suivent des soins au centre d’isolement de Cotonou et il n’y a pas encore de décès à ce jour.

A en croire Clotaire Olihidé, la cellule de crise mise en place par le gouvernement évalue au quotidien la situation et prend les dispositions nécessaires pour circonscrire le mal.

Dès l’annonce du premier cas confirmé au Bénin, le gouvernement s’est réuni en conseil extraordinaire des ministres et a pris 11 mesures. A l’annonce des derniers cas, ces mesures ont été renforcées. « Le gouvernement tient compte de l’évolution de la situation et des éléments à sa disposition pour prendre au fur et à mesure les mesures qui s’imposent », a souligné le Conseiller Technique.

A partir du lundi 30 mars, un certain nombre de mesures entreront en vigueur dont le cordon sanitaire qui sera établi autour des 8 communes : Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra.

Ces communes identifiées par la cellule de crise sont les plus exposées à la pandémie. « Il ne sera plus autorisé des déplacements hors de ce périmètre-là (...) ils seront limités au strict minimum », informe Clotaire Olihidé.

Il n’y aura plus aussi le transport en commun. Ladite mesure ne concerne pas le transport des marchandises. Sur toute l’étendue du territoire, les populations doivent réduire leurs déplacements au minimum nécessaire.

Clotaire Olihidé a également donné des conseils aux personnes âgées et celles qui ont un système immunitaire défaillant. « Ces ’personnes doivent se déplacer le moins possible », conseille le conseiller technique. Elles doivent procéder à l’auto-isolement et prendre des précautions alimentaires qui permettent de renforcer leur système immunitaire.

Il est interdit également à partir du lundi 30 mars 2020, le regroupement sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fêtes et autres. A cela s’ajoute le réaménagement du calendrier scolaire. La période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Les parents soutient-il doivent prendre toutes les précautions pour un suivi rigoureux des enfants.

« Nous devons faire un minium de confiance à ceux qui nous dirigent et qui disposent de tous les éléments objectifs pour prendre des mesures », conseille Clotaire Olihidé

Il invite chaque Béninois à respecter les mesures d’hygiène et les consignes du gouvernement.

Akpédjé AYOSSO

