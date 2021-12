Claudine Prudencio, femme de l’année

Femme politique béninoise, Claudine Afiavi Prudencio est l’actuelle présidente de l’Institut National de la Femme (INF). Plusieurs fois députée et ministre, Claudine A. Prudencio a toujours œuvré pour la promotion et l’épanouissement des femmes. Elle fait partie de celle qui ont marqué l’année 2021

Âgée de 55 ans, Claudine Afiavi Prudencio a un parcours élogieux qui mérite considération. Celle qui milite pour la promotion et l’épanouissement des femmes a été nommée mercredi 1er septembre 2021 en Conseil des Ministres, Présidente de l’Institut National de la Femme (INF). Dans sa nouvelle configuration, l’Institut national de la femme a pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme aux plans politique, économique, social, juridique, culturel et aussi bien dans la sphère publique que privée.

L’INF est chargé de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme. Qui mieux pour présider cette institution ?

Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique qui promeut l’épanouissement féminin, Claudine Prudencio a été le choix du Chef de l’Etat Patrice Talon. Ce n’est qu’une reconnaissance du travail de longue haleine qu’elle mène aux côtés des Amazones et Soldats du Bénin, pour défendre la place de la femme dans la société béninoise.

Le Chef de l’Etat a vu juste en mettant celle qu’il faut à la place qu’il faut. Consciente de l’immensité de la tâche à la tête de l’institution, ‘’L’Amazone des temps modernes’’ est déterminée à mener avec son équipe des actions plus déterminantes en faveur de la femme.

Claudine Prudencio est une femme légende. Son leadership est reconnu et salué de part et d’autres.

Lors de la 4e édition de ‘’Success Stories Awards’’, le 13 novembre dernier, elle a été distinguée. Dans la catégorie des prix spéciaux, elle a reçu le prix ‘’Femme Légende’’, décerné par l’Agence Vital Consulting International.

Claudine Prudencio se démarque des femmes politiciennes

Claudine Prudencio a su se démarquer des femmes politiques béninoises. Elle est la deuxième femme dans l’histoire politique du Bénin, après Rosine V. Soglo a créé et dirigé un parti politique (UDBN-Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, fondée en 2010) pendant plusieurs années.

Avec pour idéologie de révéler des femmes et des jeunes dynamiques et méritants et d’expérience, l’UDBN a été le premier parti à se conformer à la nouvelle charte des partis politiques (loi 2018-23 du 17 septembre 2018).

Ancienne ministre de l’Artisanat et du Tourisme et députée à l’Assemblée nationale des sixième et septième législatures, Claudine Prudencio est conseillère spéciale du président du Parlement panafricain, chargée des questions de paix et développement. Elle a été présidente de la Commission de l’Éducation, de la culture, de l’Emploi et des Affaires sociales de la sixième législature et première secrétaire parlementaire de cette même législature.

La présidente de l’Institut National de la Femme a également été membre du Parlement panafricain à Johannesburg (Afrique du Sud) et membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Elle y a laissé ses bonnes traces.

L’intrépide Amazone est aussi dans le secteur privé. Diplômée de l’Université nationale du Bénin (actuelle Université d’Abomey-Calavi), elle est conseillère spéciale chargée du partenariat public privé du Groupe Petrolin et représentante de la filiale infrastructure du groupe PIC Network Limited en Afrique. Elle est la vice-présidente de PIC International, la filiale béninoise des infrastructures du groupe ainsi que l’inspectrice générale de la fondation Espace Afrique. Claudine Prudencio est Commandeur de l’Ordre National du Bénin.

28 décembre 2021 par