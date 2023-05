Claude Firmin Gangbé nommé Conseiller technique

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, continue de mettre sur pied son cabinet. Il a nommé par Décision N° 2023-067/AN/PT en date du 28 avril 2023, Claude Firmin Gangbé au poste de Conseiller technique à l’information et à la presse.

Nouvelle promotion pour celui qui est appelé affectueusement ‘’ L’Oncle de la presse ‘’. Claude Firmin Gangbé précédemment Chef service Communication puis premier Directeur des Services de l’Information et de la Communication à l’Assemblée nationale (8e législature), a été nommé Conseiller technique à l’information et à la presse. C’est par Décision N° 2023-067/AN/PT en date du 28 avril 2023.

M. Claude Firmin Gangbé intègre le cabinet du président de l’Assemblée nationale, 9è législature, après avoir fait l’expérience du Secrétariat général administratif.

Travailleur humble, infatigable et généreux, Claude Firmin Gangbè donnera le meilleur de lui-même pour réussir la nouvelle mission à lui assignée par le Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Le nouveau Conseiller technique à l’information et à la presse remercie le Président de l’Assemblée nationale pour sa nomination.

5 mai 2023 par ,