Claude Azonwakin déposé en prison

L’homme d’affaires Claude Azonwakin n’est plus libre de ses mouvements. Il est placé sous mandat de dépôt dans une affaire foncière.

Claude Azonwakin en prison. L’homme d’affaires est poursuivi dans une affaire foncière. Il aurait vendu environ 10 parcelles à Togbin, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le montant perçu dans la transaction foncière selon Le Potentiel, est estimé à 120 millions de francs CFA.

Depuis plus d’un an que le mis en cause a encaissé les sous, l’acquéreur n’est pas entré en possession des conventions de vente, et des titres de propriété. Le domaine vendu ferait objet de litiges devant les juridictions.

L’homme d’affaires sera jugé très prochainement.

F. A. A.

23 décembre 2022 par ,