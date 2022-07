Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaires (MEMP) a rendu public le classement par ordre de mérite des 50 premières filles et 50 premiers garçons admis (es) à l’examen du CEP, session de juin 2022.

Les 100 premiers candidats par ordre de mérite par département à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2022 sont connus. Le classement concerne les candidats ayant entre 9 ans et 13 ans au 31 décembre 2022.

LISTE DES 5O FILLES ET 50 GARÇONS DE QUELQUES DEPARTEMENTS

