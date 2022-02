Cinq jours d’hommage aux soldats béninois tués

Le Bénin rendra hommage à ses forces de défense et de sécurité morts au front lors des attaques terroristes au ‘’Point triple’’, zone frontalière entre le Bénin le Burkina-Faso et le Niger.

Le gouvernement a décidé d’organiser des cérémonies d’hommage sur cinq jours prévues du 17 au 21 février 2021 dans plusieurs villes du Bénin aux forces de défense et de sécurité tués lors des incursions des terroristes au ‘’Point triple’’, zone frontalière entre le Bénin le Burkina-Faso et le Niger. Les cérémonies présidées par la vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata se dérouleront dans les villes de Natitingou, selon les informations de Frissons radio. Les familles des soldats tués ont été conviées aux différentes cérémonies d’hommage.

Sept (07) soldats sont morts au front. Les soldats tués proviennent du 2ème, 6ème et 8ème Bataillon Inter-Armes (BIA) de Parakou, Natitingou, Djougou et du 1er PCP de Ouassa.

La première attaque contre les positions des forces armées béninoises a été perpétrée le 30 novembre 2021 à l’Ouest de la commune de Banikoara. La deuxième incursion des terroristes s’est déroulée à Porga le 1er décembre 2021 et la troisième a été perpétrée le 22 décembre 2021. Une quatrième incursion terroriste s’est produite dans la nuit 05 février 2022 à Yangoli, une localité au Nord-Ouest du Bénin. Une cinquième a eu lieu le 8 février 2022 dans le parc frontalier W et une autre le 10 février 2022 dans la même zone. Le bilan de ces deux dernières attaques fait état de neuf (09) morts dont un agent des forces de défense, un instructeur français en contrat avec African Parks Network (APN) et 12 blessés.

Marc MENSAH

15 février 2022 par