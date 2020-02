Cinq individus arrêtés pour Falsification de faux billets

Les agents du commissariat d’arrondissement de Golo-Djigbè ont procédé vendredi 7 février 2020 à l’interpellation de 5 individus. Ces deniers étaient activement recherchés dans la commune d’Abomey-Calavi et environs.

Les 05 individus arrêtés sont membres d’un grand réseau spécialisé dans la fabrication et l’usage de faux billets de banque. Ils utilisent les faux billets avec la complicité des tenanciers de certains centres commerciaux.

Suite à une fouille-perquisition, il a été retrouvé sur ces présumés malfrats un important lot de faux billets de banque en diverses coupures et des produits psychotropes.

La police poursuit les enquêtes pour mettre la main sur les autres membres du réseau.

Akpédjé AYOSSO

