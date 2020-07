Le jeune conseiller communal de Houéyogbé, Christophe Agbodji et les jeunes du Mono réunis au sein du mouvement Dynamique Talon 2021, ont lancé ce samedi 11 juillet, un appel vibrant au président Talon pour sa candidature en 2021. C’était au détour d’une déclaration faite à Lokossa en présence des représentants du mouvement venus des 6 communes du Mono.

On ne change pas l’équipe qui gagne. C’est fort de cet adage populaire que le Conseiller Christophe Agbodji et les membres du creuset Dynamique Talon 2021 ont tôt fait de tirer l’attention du Président Talon sur le fait qu’il doit se représenter à sa propre succession en 2021 vu les réalisations à son actif en moins de 5 ans. ’’Tout calcul fait, il saute aux yeux que les béninois croient en la possibilité de faire du Bénin, un Etat respecté par ses paires et au sein duquel il fait bon vivre. La jeunesse béninoise croit aussi en ce projet. Elle n’a, d’ailleurs jamais caché ses ambitions toutes les fois où son apport était sollicité pour parvenir à cette fin.’’, affirme le conseiller Agbodji avant de préciser que les efforts consentis par le régime Talon pour une meilleure organisation des concours de recrutement à la fonction publique, les possibilités offertes en vue de faciliter l’entreprenariat des jeunes, le programme d’insertion professionnel des jeunes en cours sont des réponses précises au désir de progrès affiché par la jeunesse béninoise. Malgré les prouesses réalisées, les jeunes du Mono, à travers le mouvement Dynamique Talon 2021 ne veulent pas donner le choix au Président Talon de ne pas être candidat à sa propre succession car pour eux, tant qu’il reste à faire rien n’est fait. Talon doit donc continuer les oeuvres de développement entamées. Christophe Agbodji et la Dynamique Talon 2021 se disent prêts pour non seulement supporter la candidature de Patrice Talon, mais aussi pour mettre tout en oeuvre pour une victoire écrasante en 2021.

Cokou Romain AHLINVI

