‘’Chez Chiro’’ distingué pour le meilleur chiffre d’affaires

Le restaurant ayant réalisé le plus grand chiffre d’affaires via le paiement Moov Money au Festizik Cotonou Barbecue a été récompensé dans la matinée de ce jeudi 04 août 2022 à la direction générale de Moov Africa. ‘’Chez Chiro’’, dirigé par Chirelle ASSONGBA a remporté le challenge de Moov Money face à toutes les autres entreprises présentes à la 9ème édition du Festizik. Un mérite que les responsables du service de transfert d’argent du réseau de téléphonie mobile lui ont reconnu.





Réaliser le plus grand chiffres d’affaires au Festizik Cotonou Barbecue est un challenge que Moov Money, sponsor officiel de l’évènement a lancé aux différents stands et festivaliers présents à la 9ème édition.

Au terme des 12 jours qu’a duré le festival, c’est le restaurant ‘’Chez Chiro’’ qui arrive en tête avec le plus grand chiffre d’affaires via le paiement Moov Money.

« En tant que premier prescripteur de Moov Money comme mode de paiement, il va de soi que cette structure soit récompensée par le service Moov Money », a souligné Charles Loloma HIE, chef division communication.

Très heureuse d’avoir remporté les lots, la promotrice a exprimé sa satisfaction de travailler avec Moov Money. Toutes les transactions sur le site fait savoir Chirelle ASSONGBA, ont été faites via Moov Money. « Le numéro principal du restaurant est un numéro Moov, et c’est par là que mes clients font leurs achats », a-t-elle témoigné. Chirelle ASSONGBA a affirmé avoir adopté le paiement Moov Money pour le plaisir de ses clients. « C’est un mode de paiement très fiable, et les clients sont contents d’envoyer exactement les montants des repas qu’ils achètent », a-t-elle ajouté.

La promotrice du restaurant ’’Chez Chiro’’ a reçu un routeur Wifi de dernière génération, plus deux mois de connexion illimitée, et un poste téléviseur offert par PRODICOM.

Au cours du Festizik Cotonou Barbecue, le 2.000.000ème abonné de Moov Money, un agriculteur résidant à Banikoara a été également honoré. Soulemane DAOUDA a reçu un chèque de 02 millions FCFA. Plusieurs autres participants ont gagné divers lots composés entre autres de téléphones portables, pockets Wifi, porte-clés, casquettes, tee-shirts.

Moov Money, un mode de paiement sécurisé

Le mode de paiement le plus sûr, le plus sécurisé aujourd’hui selon le chef division communication, c’est Moov Money ; et nombreux sont ceux qui l’ont adopté pour divers achats à la 9ème édition du Festizik Cotonou barbecue.

A travers l’ensemble du pays, les responsables du service de transfert d’argent de Moov Africa rassurent les populations de la fiabilité du service, a informé Charles Loloma HIE.

Plusieurs surprises attendent les personnes qui ont déjà adopté Moov Money, a-t-il ajouté rassurant des performances du service qui se digitalise davantage.

Après avoir encouragé les clients à rester fidèle Moov Money, le chef division communication a invité toute la population à rejoindre la « grande famille » de Moov afin de bénéficier de ses offres et services les plus alléchants du marché, et à vivre "une expérience différenciant" avec le réseau.

F. A. A.













5 août 2022 par ,