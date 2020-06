Charles Toko satisfait de son bilan

Le maire de la commune de Parakou Charles Toko a passé le témoin ce mardi 09 juin 2020 à son successeur Aboubacar Yaya. La cérémonie de passation de charges a été l’occasion pour le maire sortant de présenter les efforts qu’il a fournis pour redresser les finances de la municipalité.

En octobre 2016 alors qu’il prenait la gouvernance de la mairie, la ville de Parakou avait accumulé des déficits successifs depuis les années 2003. Ces déficits ont atteint 1,6 milliard FCFA en 2016, a souligné Charles Toko. Ce qui, explique-t-il, a créé une crise de confiance entre la municipalité et ses partenaires financiers. Ce déficit criard, a failli coûter à cette commune à statut particulier, sa suspension pour les fonds Fadec, a ajouté le maire sortant.

Déterminé à relever le défi, l’équipe dirigée par Charles Toko a réussi à éponger totalement les dettes. Mieux, des prouesses ont été réalisées afin d’accroître les finances. « Je peux me permettre de dire que la commune a largement de quoi résorber son déficit, payer la dette de la titrisation et ses dettes vis-à-vis de ses créanciers, et jouir d’un autofinancement nécessaire pour booster son développement », a-t-il confié.

Grâce à son bilan élogieux, celui qu’on pourra désormais appeler ancien maire de Parakou a fait passer la commune du 47ème rang (en 2015), au 3ème rang en 2018 pour ce qui concerne la gestion du Fadec. Satisfait du résultat auquel il est parvenu, Charles Toko a rappelé une de ses phrases lorsqu’il prenait la gestion de la mairie en ces termes : « N’avais-je pas coutume de dire que mon équipe fera le sale boulot, afin de créer la richesse et permettre à la commune de décoller économiquement ? ».

Au terme de la cérémonie de passation de service, une seule phrase retient les attentions. « La commune de Parakou vaut, à ce jour, plus de 15 milliards de francs CFA constitués des produits de vente des parcelles, des taxes foncières, des recettes des marchés et parkings et des activités de la Sides ».

Charles Toko s’en va ainsi après environ 04 ans à la tête de la mairie de Parakou.

