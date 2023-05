Chargés de mission et conseillers nommés à l’Assemblée

Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, a procédé à la nomination des chargés de mission et conseillers du parlement.

Les anciens députés Hyppolite Hazoumè, Orou Sé Guéné et Malick Mora ; les ex maires Michel Bahoun et Joseph Akpata respectivement d’Akpro-Missérété et d’Ifangni ; Parfait Ahoyo ; Fourrier Donkpègan ; Firmin Gangbè et Viviane Armelle Akpassonou épouse Odjo ont été nommés conseillers techniques à l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale a nommé également Jolidon Lafia, Tossou Josiane Eudoxie Dakpè Chargés de mission, pour ne citer que ceux-là. Louis Vlavonou est appelé à nommer environ vingt-quatre conseillers et chargés de mission, selon la pratique parlementaire.

Le reste des conseillers (6) doivent provenir des rangs du parti Bloc Républicain.

La nomination ne tient pas compte de la configuration politique du parlement.

M. M.

10 mai 2023 par