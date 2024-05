Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que nous les vieux professionnels de l’ivresse, acclamons des verres et des bouteilles, cette dernière mesure gouvernementale d’interdiction de fabrication et de commercialisation sur toute l’étendue du territoire nationale, des alcools en sachet, qui constituent un produit et un moyen de raccourci d’une concurrence facile à laquelle se livrent contre nous, de plus en plus de mes neveux, bras valides du Septentrion, qui à longueur de journée s’abiment esprit et corps …

Cette salutaire mesure d’interdiction est tombée après un débat sur ce drame à l’Assemblée Nationale, où aussi bien députés de l’Opposition que de la Mouvance ont appelé à des actions …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que quand la Police Républicaine va commencer la répression contre les récalcitrants, les députés Démocrates vont monter au créneau et dénoncer une mesure anti-sociale qui empêche les pauvres de se saouler , vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

