Talon entame une visite de travail au Brésil

Le chef de l’Etat Patrice Talon a foulé le sol brésilien, mercredi 22 mai 2024, pour une visite officielle de travail qui va durer environ 04 jours.

Patrice Talon au Brésil. Le chef de l’Etat a été accueilli à sa descente d’avion à l’Aéroport international Presidente Juscelino Kubitschek de Brasília par Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin près la République Fédérative du Brésil, et une délégation des autorités brésiliennes composée de Carlos Duarte, Secrétaire pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Regina Bittencourt, Ambassadrice de la République Fédérative du Brésil près le Bénin, et Orlando Celso Timponi, Conseiller, protocole cérémonial Itamaraty.

Le président de la République est accompagné dans le cadre de cette visite officielle par Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Economie et des Finances, Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires Étrangères, et Gaston Dossouhoui, ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche.

