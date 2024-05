Patrice Talon invité en Corée du Sud du 4 et 5 juin

Le chef de l’Etat Patrice Talon est invité en Corée du Sud du 04 au 05 juin 2024. Il prendra part aux côtés de ses pairs africains, au sommet Corée-Afrique qui se tiendra à Kintex Ilsan et à Séoul.

Après le Brésil, Patrice Talon va mettre le cap sur la Corée du Sud. Le Chef de l’Etat va participer du 04 au 05 juin 2024, au sommet Corée-Afrique, placé sous le thème : « L’avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité ».

Ces assises internationales de haut niveau, qui s’annoncent comme une étape importante dans le renforcement des liens de coopération entre la Corée du Sud et le continent africain, auront lieu à Kintex Ilsan et à Séoul.

F. A. A.

