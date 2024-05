IFC et Ecobank Transnational Incorporated soutiennent le financement du commerce dans sept pays africains

Afin de promouvoir le commerce et favoriser la croissance économique en Afrique, IFC a annoncé aujourd’hui des facilités de financement du commerce avec sept filiales d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) qui opèrent au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Malawi, au Mali et au Togo.

La garantie de 140 millions de dollars d’IFC pour les facilités de financement du commerce contribuera à renforcer les opérations de financement du commerce des filiales participantes et à exploiter la présence étendue d’ETI en Afrique pour aider au développement de nouveaux partenariats commerciaux pour les entreprises de ces sept pays. Le renforcement des lignes commerciales de l’Afrique contribuera à réduire la dépendance du continent envers des importations et à favoriser le développement économique.

La ligne commerciale fait partie du programme de financement du commerce et de la chaîne d’approvisionnement africaine (ATRI) d’IFC, d’un montant d’un milliard de dollars, qui soutient le développement du commerce régional en Afrique. La facilité de financement du commerce d’Ecobank par IFC a été annoncée lors du CEO Africa Forum, un événement qui réunit des chefs d’entreprise, des décideurs politiques et des investisseurs pour discuter des questions économiques et sociales et des opportunités de croissance du continent.

« Notre partenariat avec IFC témoignage de notre relation solide avec un partenaire important et de longue date. Etablir ce programme mondial de financement du commerce vient renforcer l’objectif d’Ecobank à stimuler le commerce intra-africain et à soutenir les petites et moyennes entreprises à s’y engager en toute confiance », a déclaré Alain Nkontchou, Président du Conseil d’administration chez Ecobank Transnational Incorporated. « En éliminant les barrières financières, nous exploiterons la plateforme de paiements sans frontières d’Ecobank et notre gamme de solutions afin que ces entreprises puissent saisir l’opportunité qu’offre le marché unique de la Zone de libre-échange continentale africaine. »

« Le partenariat renouvelé d’IFC avec le groupe Ecobank facilitera l’accès au financement des entreprises en Afrique, soutiendra la croissance économique et stimulera la création d’emplois, » a déclaré Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique. « Le partenariat avec le groupe Ecobank permettra à IFC de soutenir les petites entreprises, nombre d’entre elles opérant dans des environnements où l’obtention de financement commercial est difficile. »

Dans le cadre de ce partenariat, IFC fournira également des services de conseil à Ecobank et à ses filiales, en mettant l’accent sur l’aide aux banques pour renforcer leur soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et accroître l’accès au financement pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

Le programme mondial de financement du commerce d’IFC (GTFP) étend et complète la capacité des banques à fournir du financement commercial en offrant une atténuation des risques dans des marchés nouveaux ou difficiles où les lignes commerciales peuvent être limitées. Dans le cadre du programme, l’IFC a émis des garanties d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars dans le monde à ce jour. Au cours de l’exercice financier 2023, l’IFC a émis 9,1 milliards de dollars, dont 3,5 milliards de dollars en Afrique.

IFC et Ecobank entretiennent un partenariat de longue date pour soutenir le commerce, la croissance des entreprises et l’entrepreneuriat, remontant à 1993.

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus importante institution mondiale d’aide au développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle mène des opérations dans plus de 100 pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2023, IFC a engagé un montant record de 43,7 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les répercussions de crises mondiales concomitantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ifc.org

Le groupe Ecobank est le groupe de services financiers privé panafricain avec une expertise africaine inégalée. Présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine offre une passerelle unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le groupe emploie plus de 15 000 personnes et propose des produits, services et solutions de banque grand public, commerciale, d’entreprise et d’investissement à plus de 32 millions de clients, via plusieurs canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, visitez ecobank.com.

