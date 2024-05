Quelques images de la rencontre entre TALON et Lula da SILVA au Planalto

C’est par une rencontre avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da SILVA que le chef de l’Etat Patrice TALON a démarré son séjour jeudi 23 mai 2024 au Brésil. Après le tête à tête entre les deux présidents, et une séance de travail élargie aux membres des deux délégations, plusieurs accords de coopération ont été signés.

Le chef de l’Etat au cours de la conférence de presse conjointe avec son hôte a fait une annonce qui a suscité intérêt et ovation chez les autorités brésiliennes. Les afro-descendants qui le désirent, pourront désormais avoir la nationalité béninoise.

Pendant son séjour sur le territoire brésilien, Patrice TALON va visiter des sites touristiques mémoriels. Selon l’agenda publié par le gouvernement, le Chef de l’Etat se rendra entre autres à Salvador de Bahia et Sao de Luis, ainsi qu’au couvent vaudou créé par la mère du roi Ghézo.

24 mai 2024