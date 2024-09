Entre passion intense et sentiments profonds, découvrez le classement des signes du zodiaque qui ont le plus de chance en amour cette année.

“Chaque signe astrologique a sa propre manière d’aborder l’amour - avec dévouement ou distance, romantisme ou sarcasme”, explique le médium Inbaal Honigman. Pour établir ce classement, elle a collaboré avec la plateforme Voyance Tchat qui explore les caractéristiques de chaque signe afin de mieux comprendre leurs motivations et leurs langages de l’amour.

Bonne nouvelle pour les natifs du Taureau, c’est le signe du zodiaque qui a le plus d’opportunités d’attirer l’amour cette année mais aussi de construire des relations solides et durables. Ceci s’explique par la présence de Vénus, la planète de l’amour, dans leur signe en début d’année.

95% de chance en amour pour les taureaux

La période est en effet particulièrement propice aux nouvelles rencontres pour les célibataires qui pourront compter sur leur charme naturel pour faire chavirer les cœurs. Attention toutefois à sortir de sa zone de confort et à prendre des initiatives pour maximiser vos chances de rencontrer l’amour. Pour les cœurs déjà pris, ce sera l’occasion de consolider vos liens amoureux notamment grâce à une meilleure communication avec votre partenaire et un climat général de compréhension mutuelle. C’est le moment de concrétiser vos projets communs et consolider les bases de votre relation. Découvrez le classement en intégralité ci-dessous.

Source : https://www.planet.fr/astrologie-astrologie-ces-signes-du-zodiaque-sont-les-plus-chanceux-en-amour-en-2024.2970282.810942.html?diapo=2

13 septembre 2024 par ,