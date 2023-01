Ces candidats déclarés élus mais visés par des recours

GNONLONFOUN G. Aimée, candidate sur la liste du parti Les Démocrates (LD) à l’élection législative du 08 janvier 2023 conteste l’élection de Cécile AHOUMENOU au poste de candidature exclusivement réservée aux femmes sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) dans la 19e circonscription électorale. Elle a déposé un recours à la Cour constitutionnelle vendredi 20 janvier 2023.

Le parti Les Démocrates, principale formation politique opposée au régime du président Patrice TALON conteste les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), et confirmés par la Cour constitutionnel. Outre le recours en invalidation du siège de Benoît DEGLA dans la 10e circonscription électorale, et pour lequel le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu jeudi 26 janvier 2023, le parti a déposé plusieurs autres recours contre l’élection de certains candidats. C’est le cas de la vice-présidente de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). GNONLONFOUN G. Aimée conteste l’élection de Cécile AHOUMENOU. Un recours est déposé à la Cour constitutionnelle.

En dehors de la vice-présidente de la HAAC et l’ancien ministre Benoît DEGLA, le maire de Dassa-Zoumè, Nicaise FAGNON selon nos sources, est également visé. Un recours est introduit à la Cour pour l’invalidation de son élection.

Au niveau de la 6e circonscription électorale, la formation politique de l’opposition demande l’invalidation de deux sièges. Il s’agit selon nos sources, de Viwagnon Jean M. ZANNOU, Nestor NOUTAI, respectivement 3e et 4e titulaires, et déclarés élus sur la liste UPR. Dans cette circonscription, l’UPR selon les résultats obtient 05 sièges, Les Démocrates 02 sièges, et le Bloc Républicain, 01 sièges.

Selon les résultats définitifs de l’élection législative du 08 janvier, l’Union Progressiste le Renouveau arrive en tête avec 53 députés, suivi du Bloc Républicain (BR) 28 députés, et des Démocrates, 28 députés.

Après la publication de ces résultats par la Cour constitutionnelle, le président du parti Les Démocrates, Eric HOUNDETE par un recours demande à la Cour d’enjoindre à la Commission électorale nationale autonome, de lui donner copies des procès-verbaux de compilation des résultats du scrutin du 08 janvier 2023. Une requête qui n’a pas prospéré devant la haute juridiction.

