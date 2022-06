Centres de la phase sportive pour les 1300 agents de Police

L’épreuve physique et sportive est prévue du vendredi 24 au samedi 25 juin 2022 pour la première vague de mille trois cents (1300) élèves agents de Police sur les deux mille (2000) autorisés par le gouvernement dans le cadre du Concours de recrutement au titre de l’année 2022. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a rendu publique dans ce cadre la liste des Centres de composition par chef-lieu de département.

Le rassemblement est prévu pour le 24 juin 2022 à 06 heures pour la prise de la taille sur les lieux de composition à la phase physique et sportive du Concours de recrutement des agents de Police. Les mille trois cents (1300) autorisés sur les deux mille (2000) sont invités à « se présenter dans les centres de composition, munis de leur carte nationale d’identité ou biométrique ou de leur passeport en cours de validité ».

« Cette phase se déroulera dans les chefs-lieux de département et consistera en une épreuve d’endurance de quatre (04) kilomètres pour les candidats de sexe masculin et de deux (02) kilomètres pour ceux de sexe féminin », a indiqué Alassane Seidou, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, dans un communiqué en date du 16 juin 2022.

M. M.

LES LIEUX DE COMPOSITION PAR DEPARTEMENT

