Le marché Dantokpa constitue un danger pour le chenal de Cotonou. Dans une émission réalisée par le journaliste Didier Hubert Mandafimè en 2015, des acteurs avaient déjà préconisé le déplacement du marché du Bénin.

Le marché Dantokpa situé au cœur de la ville de Cotonou est appelé à disparaitre afin de préserver le chenal de Cotonou. Communément appelé la lagune de Cotonou, le chenal a été creusé et aménagé par les français en 1894 afin de conduire le trop plein d’eau du lac Nokoué vers la mer. Le chenal de Cotonou a été pendant longtemps en danger en raison des activités économiques polluantes de diverses natures. « Le marché Dantokpa est un voisin dangereux. Toutes les ordures qui sont produites dans ce marché sont utilisées comme matière de comblement de la lagune de Cotonou pour avoir un peu plus d’espace afin d’installer les magasins, les hangars etc », a confié Emmanuel A., Docteur en hydrométéorologie. Dans une émission réalisée en 2015 par le journaliste Didier Hubert Mandafimè, il a souligné que les ordures produites au niveau du marché et jetées dans l’eau du chenal constituent des éléments de nuisance chimique. « Elles peuvent avoir même des impacts sur la vie des humains, des cotonois (…) qui mangent du poisson ou des crevettes issus du chenal. Ces espèces (poissons, crevettes, etc ndlr) se nourrissent des éléments de pollution. Ces éléments pourraient se retrouver dans leur chaîne alimentaire et également dans la chaîne alimentaire de l’homme », a expliqué Emmanuel A. Le marché Dantokpa, affirme-t-il, est un voisin très nuisible.

Il faut selon lui, appliquer les règles de gestion intégrée des ressources en eau afin que l’on garde durablement cet écosystème (chenal de Cotonou, ndlr). « Puisqu’on ne peut pas objectivement déplacer le chenal, il est possible de déplacer un marché aussi international qu’il soit », a-t-il souligné. « Si nous voulons protéger cet écosystème, l’élargir pour permettre qu’une plus grande quantité d’eau du lac Nokoué se déverse dans la mer en période de crue (et ainsi limiter l’inondation des quartiers comme à Avotrou, Sainte-Cécile et Sainte-Rita, Gbèdjromèdé etc), il faut alors que l’on pense dans un cadre global d’aménagement de Cotonou, à un déplacement du marché Dantokpa pour aller vers un endroit où il y aura plus d’espace pour accueillir plus de monde et pour une modernité du marché », avait notifié Emmanuel A., Docteur en hydrométéorologie.

Des avancées notables sous Patrice Talon

En 2020, le gouvernement de Patrice Talon a procédé à des travaux d’aménagements de la berge lagunaire de Cotonou. Les points noirs, c’est-à-dire les dépotoirs sauvages au bord de la lagune et polluant les produits halieutiques provenant de la lagune ont été détruits. Des bacs ont été positionnés pour permettre aux usagers du marché de ne plus jeter les ordures dans la lagune.

Le gouvernement actuel envisage aussi la délocalisation du marché Dantokpa. Il a entamé la mise en œuvre de plusieurs projets depuis plusieurs années. De nouveaux marchés urbains et régionaux vont accueillir les marchands du marché Dantokpa. Le stade général Mathieu Kérékou à Kouhounou va aussi accueillir le pôle commercial. Ce pôle va abriter essentiellement les marchands qui vendent des pagnes, des bijoux, de la maroquinerie, des sacs, des chaussures et des produits cosmétiques. Une autre partie des activités de Dantokpa (les produits agro-alimentaires périssables ou non) sera transférée au marché de gros d’Abomey-Calavi.

Aussi, la délocalisation du marché Dantokpa s’impose-t-elle en raison des conditions actuelles de ce lieu. « Vous savez, quand il y a eu des incendies dans ce marché, au regard de la façon dont il est construit, il est pratiquement impossible d’intervenir à temps pour empêcher l’incendie. Les marchés modernes que nous faisons, avec toutes les commodités, c’est aussi un secours pour mettre nos mamans à l’abri de ces situations qui pourraient arriver », a expliqué le porte-parole Léandre Houngbédji lors d’une rencontre d’échange avec la presse. Le déplacement du marché permettra aussi de donner un nouveau visage à la ville de Cotonou. « Avec le vent de modernité qui souffle sur notre pays et sur Cotonou en particulier, laisser Dantokpa là où il est en l’état, ferait une tache. Dire qu’on va le reconstruire à l’identique sur une même superficie après avoir construit tous les nouveaux marchés, le mall de Kouhounou et le marché de gros, il y aurait un problème de cohérence et de logique qui se poserait », a indiqué Léandre Houngbédji.

Akpédjé Ayosso

Le marché Dantokpa, un voisin encombrant pour la lagune de Cotonou, réalisation Didier Hubert Mandafimè, 2015.

2 juillet 2024 par