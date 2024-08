Ce qui justifie la modification de la date de la célébration du Vodun

La fête nationale du Vodun, initialement célébrée le 10 janvier, est fixée au 2è vendredi du mois de janvier suite à une réforme. Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a expliqué, ce vendredi 02 août 2024, l’esprit de la loi adoptée mardi 30 juillet dernier à l’Assemblée nationale.

La célébration du Vodun n’a pas été supprimée avec la loi adoptée le mardi 30 juillet dernier à l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement. « (…) La seule chose qui change, c’est la fixité de la date », a indiqué le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 02 août 2024 face aux professionnels des médias.

En prenant exemple sur la récente édition des ‘’Vodun Days ‘’ qui a été un succès, Wilfried Houngbédji a fait savoir que l’intérêt de la réforme est d’améliorer l’organisation de la célébration. « Notre devoir, (…), c’est aussi d’améliorer nos pratiques au fur et à mesure, de voir comment on peut optimiser (…), améliorer au fur et à mesure. Et nous voulons qu’à l’occasion des ‘’ Vodun Days’’, le Bénin soit une attraction mondiale au plan du tourisme articulé autour de la culture et particulièrement du Vodun » a-t-il expliqué.

La date du 2è vendredi de janvier de chaque année a été retenue pour consacrer plus de jours à la célébration. Le premier weekend de janvier précisément le dimanche étant consacré à une fête religieuse : l’Epiphanie ; le gouvernement a tôt fait le choix judicieux pour qu’il n’y ait « pas de concurrence entre les religions ».

« Nous avons dit pour faire simple, on va prendre le deuxième week-end de janvier. (…) » qui sera « consacré à la célébration des religions traditionnelles », a expliqué Wilfried Houngbédji.

Selon le porte-parole du gouvernement, ce nouveau format de la fête du Vodun n’empêche pas que la célébration tombe sur un 10 janvier.

« Vous aurez la célébration des religions traditionnelles soit le vendredi 08 au plus tard, au plus tôt le 08, au plus tard le 15. Et dans l’intervalle, vous pourrez avoir un 09, un 10, un 11, un 12 qui tombe sur la fête des régions traditionnelles. Donc le 10, n’est pas banni », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

