Ce qu’il faut savoir sur le supposé scandale sexuel au Ceg d’Akonana

Il n’y a pas eu d’exclusion encore moins de cas de dépravation des mœurs au Collège d’Enseignement Général (CEG) Akonana à Athiémé dans le département du Mono. Douze (12) élèves sont plutôt impliqués dans une affaire d’impolitesse à l’égard d’un adulte et ont écopé des sanctions prévues en la matière, selon le directeur de l’établissement public.

L’information a circulé faisant état de ce qu’une dizaine d’élèves ont loué une chambre et y tiennent des rapports sexuels. « Ce n’est pas du tout vrai », a démenti Maxime Ogah, directeur du CEG Akonana, mercredi 21 avril 2021, sur Frissons radio. Selon les explications du directeur, six élèves qui habitent très loin du collège passent l’après-midi dans une chambre louée non loin de l’établissement. Il n’y avait pas cours dans tout le département pour raison de tenue des Unités Pédagogiques un mercredi soir lorsqu’un voisin a vu l’un des garçons assis sur une chaise et une fille en train de discuter. Le voisin a réprimandé les occupants. Une fois à la maison, le garçon a fait le point de ce qui était arrivé à ses autres frères. Ils sont revenus sur les lieux faire des remontrances au voisin. Le propriétaire de la maison a jugé l’acte irrespectueux et a informé les responsables du collège. Ces derniers ont alors convié les élèves et leurs parents à une réunion. Certains élèves ont écopé de 4 heures de conduite ; d’autres ont eu comme sanctions nettoyage de l’établissement et réparation de sa clôture pour impolitesse à l’égard d’un adulte. Mais il n’y a pas eu d’exclusion pour une affaire de rapport sexuel, a clarifié le directeur du CEG Akonana.

21 avril 2021 par