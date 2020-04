Ce qu’il faut savoir des 07 nouveaux cas détectés au Bénin

A travers un communiqué en date de ce mercredi 1er avril 2020, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a informé le public de la détection de 07 nouveaux patients du Covid-19 au Bénin. Ces malades selon le communiqué du ministre, viennent pour la plupart de l’étranger et mis en quarantaine ou en auto isolement.

Certains sujets selon le communiqué, n’ont pas respecté cette prescription du gouvernement.

Le ministre de la santé a par ailleurs noté que des béninois et des étrangers résidant dans le pays continuent d’héberger en violation des recommandations, des sujets rentrés de voyage et qui n’observent pas l’auto isolement, exposant ainsi toutes les personnes entrant en contact avec ces derniers, au risque de la contamination.

Face à ces constats, Benjamin Hounkpatin a invité les populations à redoubler de vigilance et à participer massivement à la maitrise de la situation en observant rigoureusement les mesures prescrites par le gouvernement, et surtout en portant à la connaissance du ministère de la santé, via les numéros 51 02 00 00/ 51 04 00 00 la présence de toute personne provenant de l’étranger ne respectant pas les prescriptions d’isolement.

Les nouveaux cas détectés ce mercredi portent désormais à 13 le nombre de patients de Coronavirus dans le pays.

F. A. A.

1er avril 2020 par