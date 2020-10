Ce qu’il faut retenir de la rencontre avec le chef de l’État

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a reçu ce jeudi 08 octobre 2020, les centrales et confédérations syndicales. Au centre des discussions, le quota des 30 heures de travail affecté aux enseignants aspirants.

Au terme des discussions à la présidence, le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales ont convenu de ce que aucun aspirant figurant dans la base de données et déployé l’année dernière ne sera laissé sur le carreau ; les 30 heures ne sont pas du fétichisme et le gouvernement est disposé à revoir sa copie, a rassuré le chef de l’État.

A cet effet, les ministres ont été instruits pour retenir avec les organisations syndicales la meilleure approche de résorption du déficit horaire.

Pour ce qui concerne les autres préoccupations des travailleurs, le chef de l’Etat a donné des instructions au ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, président de la Commission des Négociations pour la poursuite des échanges avec les organisations syndicales.

La rencontre avec le chef de l’État a été marquée par la présence des ministres Abdoulaye Bio Tchané du plan et du développement, Romuald Wadagni de l’économie et des finances, Adidjatou Mathys du travail et de la fonction publique, Eléonore Yayi Ladekan de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mahougnon Kakpo des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, et Salimane Karimou des enseignements maternel et primaire.

Au total, 06 centrales et confédérations étaient présents à la rencontre. Il s’agit de la CSA-Bénin, de la CGTB, de la COSI-Bénin, de l’UNSTB, de la CSUB et de la CSPIB, ainsi que et deux responsables des enseignants aspirants.

F. A. A.

8 octobre 2020 par ,