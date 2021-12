Cause et identités des victimes du drame

Des précisions sur le convoi accidenté du ministre de la Défense nationale

En route pour s’enquérir de la situation des militaires attaqués au nord du pays, le convoi du ministre de la défense nationale Fortunet Nouatin a fait un accident mortel à hauteur de Parakou, jeudi 02 novembre 2021. On en sait un plus sur les causes du drame ainsi que l’identité des victimes. De source militaire, c’est l’un des pneus arrière gauche du véhicule en tête du convoi qui a éclaté sur la route RNIE2 à hauteur du village Tamarou. L’éclatement du pneu a provoqué le déséquilibre du véhicule éclaireur qui a fait plusieurs tonneaux. Bilan de l’accident : un (01) mort et cinq (05) blessés. Toutes les victimes sont en service au Ministère de la Défense nationale. La principale victime est le corporal Edidi Bertrand. Les cinq blessés actuellement aux soins sont : Capitaine H. E., Sergent- Chef A. G., Sergent A., Cch S. S. et Sgt H. T.

