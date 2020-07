Caritas Bénin assiste les populations vulnérables

L’organisation non gouvernementale Caritas Bénin a lancé ce vendredi 24 Juillet 2020 au centre pastoral Saint Charles Lwanga de Ouando à Porto-Novo, la campagne dénommée « Mini-projet de Caritas Bénin pour la riposte au Covid 19 ». La cérémonie de lancement a eu en présence de la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Mme Véronique Tognifode Mewanou.

La campagne « Mini-projet de Caritas Bénin pour la riposte au Covid 19 » va se dérouler pendant une période de trois mois dans les communes d’Avrankou, Aguégués et Missérété. Des communes qui font partie de l’ex-cordon sanitaire instauré par le gouvernement.

Selon Mgr Aristide Gonsallo, Evêque du Diocèse de Porto Novo, président de Caritas Bénin et représentant la Conférence épiscopale à travers cette campagne, les populations concernées bénéficieront d’une assistance. Il s’agit entre autres des pauvres, les veuves et des malades chroniques.

La campagne sera marquée par la distribution de 5000 masques de protection faciale, de vivres et biens à 500 ménages pauvres ; de 120 dispositifs de lavage dans les principaux marchés et lieux de regroupements. Aussi, 120 émissions radios seront-elles réalisées au cours de la même période.

Les activités seront menées avec l’appui technique des Assistants Sociaux en service dans les Centres de promotion sociale des localités bénéficiaires.

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Mme Véronique Tognifode Mewanou a salué cette initiative de Caritas Bénin. Elle n’a pas manqué de rappeler les actions menées par le gouvernement pour soulager les populations dont les activités ont été impactées par les mesures restrictives du gouvernement contre la propagation du Covid-19.

La ministre a invité les populations à poursuivre le respect des gestes barrières contre le coronavirus.

Caritas Bénin est une organisation non gouvernementale créée par l’Episcopat béninois. Elle intervient dans plusieurs domaines dont les services sociaux de base.

A.A.A

