Canal+ et Qotto en partenariat pour l’accès à l’énergie et la télévision en milieu rural

Canal+Bénin et la société Qotto, un fournisseur de systèmes solaires domestiques ont noué un partenariat pour la distribution des kits solaires à domicile accompagnés de décodeurs, de paraboles Canal+ et d’un « bouquet spécial ». La nouvelle offre sera disponible dès 1er décembre 2020. Mais en attendant, Canal+ Bénin lance une offre de fin d’année qui permet à tout renouvellement d’abonnement dès le 20 novembre, de bénéficier de 15 jours gratuits du bouquet ’’Tout Canal+’’.

Qotto Bénin est une entreprise spécialisée dans la distribution des kits solaires. Elle vend, installe et maintient des systèmes solaires autonomes pour les maisons. Dans le souci d’aider le maximum de foyer, l’achat de ses kits est financé sur une durée de 3 ans par l’entreprise.

Le partenariat permettra aux deux entreprises de distribuer des systèmes solaires domestiques accompagnés de postes téléviseurs, de décodeurs et de paraboles Canal+. « Ce partenariat est un partenariat qui vise à apporter aux foyers non électrifiés, une offre de télévision extrêmement facile pour qu’elle soit la plus ouverte possible. Une offre de “pay as you go”, où les abonnés pourront avoir accès à l’électricité et avoir avoir accès à la télévision selon leurs possibilités financières. C’est dans cet esprit que nous avons conclu un partenariat avec la société Qotto pour développer un programme spécial pour apporter du divertissement dans les familles. », a expliqué Jonathan Lett le Directeur Général de Canal+ Bénin.

Qotto Bénin, pour une bonne distribution de ses kits solaires au Bénin s’appuie sur le “pay-as-you-go” (payement à l’usage) pour faciliter la distribution de son produit dans les ménages des zones rurales, péri-urbaines et urbaines quelques fois.

« L’offre peut être acquise à crédit avec un payement échelonné sur trois ans, avec un payement minimum journalier de 500 Francs CFA. Mais il y a aussi les possibilités de payement selon les moyens de l’acquéreur », a expliqué Directeur Général de Qotto Bénin Sidiki Traoré.

Le kit niveau+ objet du partenariat est composé de deux panneau, deux batteries, de quoi brancher 2 lampes avec toujours les ports USB pour recharger les téléphones et une télévision, un décodeur Canal+, une parabole. L’accord permettra aussi aux populations de profiter d’un abonnement de trois ans à un « bouquet spécial » Canal+ de 175 chaînes TV et radios. Cette offre inintéressante démarre le 1 er décembre.« Nous garantissons nos panneaux solaires 10 ans, notre électronique et nos lampes LED 3 ans. Ces produits sont conçus pour durer nettement au-delà de cette période de garantie. », a assuré monsieur Traoré.

Mais avant cette offre, Canal+ annonce une fin d’année riche en cadeau. Déjà dès le vendredi 20 décembre, pour tout réabonnement, Canal+ Bénin offre 15 jours d’accès au bouquet à son bouquet “Tout Canal+”.

