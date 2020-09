Canal+ Bénin et Engie Fenix Bénin, spécialiste de l’énergie solaire hors réseaux ont noué un partenariat pour faciliter l’accès à l’électricité et à la télévision. De cette association naît une nouvelle offre qui associe un système solaire domestique Fenix avec le décodeur et l’antenne Canal+ ainsi qu’un bouquet de plus de 120 chaînes TV et radios que les directeurs généraux des deux groupes ont présenté à la presse.

« Ce partenariat vise à apporter à des foyers, à des populations qui ne sont pas électrifiées une offre de bouquet Canal+ pour offrir du divertissement à tout le monde au Bénin, quelque soit l’endroit où vous vous trouvez, que vous soyez déjà électrifié où pas », a expliqué le Directeur Général de Canal+Bénin Jonathan Lett.

Pour lui,ce partenariat est très important pour Canal+ Bénin, parce que ça lui permet de franchir un cap et d’ouvrir les possibilités d’accès à la télévision et d’apporter du divertissement et du bonheur à tout le monde. Il a précisé que « C’est le premier partenariat africain où on construit une offre adaptée à une clientèle non électrifiée avec beaucoup de souplesse et un prix attractif pour permettre à tous de pouvoir bénéficier des programmes les plus intéressants et complètement adaptés à la consommation ».

Le Directeur général de Fenix Bénin, Philippe Robert a fait savoir qu’écouter le client fait grandir son groupe. Et c’est en écoutant sa clientèle que ce partenariat a été initié avec Canal+ Bénin.

« Le partenariat que nous lançons aujourd’hui avec Canal+, c’est la preuve que nous écoutons en permanence les clients pour satisfaire leur besoin de plus en plus nombreux. Avec l’offre Canal+ que nous allons lancer officiellement aujourd’hui, notre offre de divertissement va s’enrichir et se moderniser et nous allons devenir avec Canal+ le leader du divertissement solaire au Bénin avec une offre particulièrement innovante » a assuré M. Robert.

Présent dans plusieurs pays comme l’Ouganda, la Zambie, la Côte-d’Ivoire, le Nigéria et le Bénin, la mission de Fénix est la plus noble qui soit a souligné son Directeur Général. « Cette mission n’est pas loin de celle de Canal+ qui est d’offrir du bonheur aux gens. Nous changeons la vie des gens, nous changeons la vie de 75% des populations africaines des pays dans lesquels nous sommes », a-t-il indiqué.

Les systèmes solaires domestiques de haute qualité de Fenix ​​et son solide réseau de distribution permettent aux ménages ruraux d’accéder à des produits garantis et à un service après-vente. Les clients paient des systèmes solaires domestiques de 10 à 50 watts au fil du temps, via des versements abordables par paiement mobile. Le paiement des kits par versements rend les produits abordables même pour des familles à faible revenu.

Il faut préciser que le groupe Fenix Bénin est un groupe jeune installé au Bénin depuis novembre 2018. En moins de deux ans, le groupe a permis l’accès à l’électricité à plus de 70 mille foyers béninois.

C’est quoi le kit « Fenix Power TV+4 » ?

Le produit objet du partenariat entre Fenix Bénin et Canal+ est le « Fenix Power TV+4 » c’est un kit composé de 4 lampes + 2 abat-jours, une batterie 125 Wh, 50 watts de panneaux solaires, 3 câbles pour recharger plusieurs portables + 1 décodeur Canal+ et la parabole avec un abonnement d’un an.

Cet quitte coûte 360 mille au payement comptant mais il peut être acheté à crédit avec un payement échelonné sur un ou deux ans selon les moyens et les possibilités de payement de l’acquéreur.

Marcel HOUÉTO

