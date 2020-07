Canal+ baisse le prix de son décodeur

Canal+ Bénin a annoncé ce jeudi 23 juillet, à Cotonou, la baisse du prix de son décodeur au cours d’une conférence de presse animée par le Directeur Général de Canal+ Bénin, Jonathan Lett assisté de Afoussat Traoré et Elvis Houéssou, respectivement responsable Communication et responsable secteur de Canal+ Bénin.

« Prenez votre indépendance » c’est le slogan de Canal+ Bénin pour fêter comme il se doit les 60 ans d’indépendance avec ses abonnés. A ce titre, le décodeur haute définition de Canal+ sera cédé dès le vendredi 24 juillet au prix de cinq mille francs Cfa au lieu de dix mille à partir d’un abonnement à la formule « Evasion ».

« La célébration de l’indépendance est censée est être un temps de fête. Mais nous sommes en 2020, 2020 qui est une année spéciale avec la contrainte de restriction. Mais malgré toutes ces restrictions, Canal+ tient à respecter la tradition. Il ne sera pas possible de faire la fête dans les rues, mais Canal+ Bénin veut que ce soit la fête dans les foyers », a expliqué Directrice de la Communication, Afoussat Traoré.

Aussi, pour tous ceux, désireux de changer leur décodeur classique, la migration est désormais possible à partir de cinq mille francs Cfa, quelle que soit la formule active.

Mais ce n’est pas tout, le weekend de l’indépendance sera exceptionnelle pour les abonnés de Canal+ au Bénin. « Toutes les chaînes de nos bouquets leurs seront offertes avec un abonnement actif pour ne rien raté de l’exceptionnelle programmation du mois d’août », a souligné madame Traoré.

Pour garantir une bonne qualité de réception,l’installation, garantie 6 mois et assurée par les les techniciens agréés de Canal+ bénin est offerte à tous ceux qui souscrivent aux formules Evasion+ ou Tout Canal + à 3 mille francs.

Pour ce qui est de la programmation exceptionnelle, le responsable secteur, Elvis Houéssou a indiqué que pour renforcer ces liens avec ses abonnés, Canal+ propose un programme très intéressant avec des séries sur la chaîne Novelas et surtout le retour de la ligue des champions et bien d’autres sports comme l’a présenté la bande annonce.

« La Champion’s league revient, ça va être un mois d’août très fou avec pratiquement un match tous les soirs du 7 au 23 août. Il y aura de très belles affiches avec les huitièmes de finale retour. », a rappelé monsieur Houéssou.

Le Directeur général a ajouté que Canal+ a tout fait pour que les béninois passent de meilleurs moments de l’indépendances à travers son programme et surtout le coût de l’acquisition du décodeur HD. « Par mon nom et au nom de toute l’équipe de Canal+ Bénin, nous souhaitons de très bonne fête à tous les béninois en compagnie de Canal+ » a conclu Jonathan Lett.

Pour rappel, le Bénin célèbre les 60 ans de son indépendances 1 er août 2020.

Marcel HOUÉTO

23 juillet 2020 par