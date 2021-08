Canada Experts Pro séduit par ses résultats.

Ce samedi 24 aout 2019 a Cotonou, capitale economique du Benin au restaurant vip the meet story a gbegamey, le cabinet d’immigration canadienne Canada Experts Pro a procede a la remise de 30 visas de toutes categories a des recipiendaires africains dans une salle remplie de monde en presence des autorites politico-administratives, des hommes d’affaires, des fonctionnaires et des etudiants venus assiter et etre temoins de l’evenement. La soiree a ete remplie d’emotions et riche en enseignement faisant defiler a tour de role des recipiendaires recevoir leurs precieux visas et permis canadiens et des temoignages elogieux a l’endroit de Canada Experts Pro et de son directeur Edmond Sadonou. Ce qui a retenu notre attention est que certains recipiendaires a l’instar de monsieur Liadi Ganiou un homme d’affaire de la place qui depuis deux ans cherchait le visa canadien pour lui meme et pour son fils et qui avait depense plus de huit millions de franc cfa sans rien obtenir. En seulement trois mois Edmond Sadonou a travers son cabinet Canada Experts Pro lui a fait obtenir un visa business de 10 ans et un permis de travail et d’etude a son fils. Plusieurs temoignages du genre se sont succedes tout le long de la soiree.

Ce qui nous a plus marque encore est que des anciens recipiendaires de visas canadiens qui vivent au Canada sont venus du Canada rendre hommage a Edmond Sadonou et a Canada Experts Pro. D’ autres personnes qui etaient en fonction au Canada ont quitte les Etats-Unis pour rendre hommage a Canada Experts Pro qui a aide sa famille a obtenir les papiers du Canada et monsieur Edmond Sadonou a aussi aide beaucoup de mes collegues disait-il.

Le Cabinet Canada Experts Pro offre chaque année des visas aux étudiants désireux d’étudier au Canada et à des personnes ayant le rêve de travailler et dimmigrer au Canada. Pour seulement 2019, plusieurs candidats africains ont déjà rempli les formalités de départ vers le Canada à travers ce Cabinet et ont obtenus leur visas, dautres sont deja partis et dautres en instance de depart. incontournable en matière d’immigration et avec plus de 20 ans d’expérience en immigration, le Cabinet Canada Experts Pro fait des heureux à chaque saison comme le témoigne une bénéficiaire vivant au Canada depuis deux ans.

Larissa Avononmadégbé est une bénéficiaire de cette belle aventure. A la faveur d’une rencontre d’échange et d’expérience entre les anciens bénéficiaires du visa canadien et les nouveaux, elle revient, dans son temoignage sur sa belle aventure et les opportunités qu’elle a eu grâce au Cabinet Canada Experts Pro. Etudiante a l’universite de Montreal, lune des plus grandes et prestigieuses universite du monde, Larissa Avononmadegbe a fait le deplacement du Canada pour venir rendre hommage a Canada Experts Pro.

En effet, Larissa Avononmadégbé a décroché son baccalauréat à l’âge de 17 ans. Déjà en classe de première, elle avait décidé en commun accord avec ses parents de continuer ses études au Canada.

Un rêve qui est devenu une réalité grace a Canada Experts Pro. « J’ai obtenu mon admission pour l’Université d’Ottawa pour faire le génie informatique pendant 4 ans. Mais après j’ai eu une bourse d’exemption accompagne dune admission a l’UdeM, l’Université de Montréal. Grâce au Cabinet Canada Experts Pro j’ai eu la chance de d’avoir le visa de résidence », a-t-elle raconté. Selon elle, l’expérience canadienne est recommandée pour des demandes d’emplois. « Tant que vous n’avez pas une expérience canadienne on ne peut pas vous donner un emploi de votre domaine. Donc l’expérience canadienne est très importante », a-t-elle souligné.

Il faut rappeler que Larissa Avononmadégbé étudie à luniversite de Montréal depuis août 2017 et est également professeur assistante en génie informatique, poste qu’elle a decroche en seulement une annee faisant d’elle etudiante et professeur d’universite dans lune des plus grandes universites du monde, tout ceci grace a Canada Experts Pro.

Voilà donc qui confirme les compétences du cabinet Experts Pro qui a déjà fait voyager des milliers de bénéficiaires pendant ses 20 années d’existence.

Le bureau de Canada Experts Pro est situe à Montreal dans la province du Quebec au Canada et leur contact direct est le +1-514-546-1501 (whatsapp et telephone)

