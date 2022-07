COTECNA pour vérifier la conformité des produits manufacturés

Le gouvernement a autorisé, en conseil des ministres mercredi 27 juillet 2022, la mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement.

Le Conseil des ministres a autorisé le recours à la société COTECNA, qui est l’un des plus importants acteurs de renommée internationale en matière de vérification de la conformité, pour la mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement.

L’objectif est de pallier à « l’importation de divers produits de qualité relative voire douteuse » et à la « défaillance des diverses agences nationales en charge du contrôle de la conformité aux normes »

L’intervention de la société COTECNA permettra notamment d’identifier, pour les produits importés, les différents aléas qui pourraient advenir à l’occasion de leur transport vers le Bénin. Elle favorisera aussi la création d’emplois et la montée en compétence des acteurs locaux, a indiqué le Conseil des ministres.

