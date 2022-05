CORIS BANK pour relever le niveau de ADJIDJA football club

De la 15ème place à son arrivée dans l’arène des banques au Bénin, CORIS BANK International occupe désormais le 4ème rang après 05 ans d’activités. Ce résultat, la banque compte le réaliser aux côtés de ADJIDJA football club, aujourd’hui 16ème selon les résultats de la League professionnelle. L’accord de partenariat entre l’institution financière et l’association sportive a été noué, ce vendredi 06 mai 2022, en présence du Haut commandement militaire et des responsables de CORIS BANK International.



A l’instar de plusieurs autres associations, ADJIDJA football club a désormais un partenaire sûr pour relever son niveau. CORIS BANK International s’est engagée à l’accompagner. Ce premier accord a une durée de trois ans, et implique un apport de financement extérieur à hauteur d’environ 20% du budget annuel du club. Mieux, la banque offrira désormais aux éléments de l’armée, des services aux conditions particulières. Un acte de sponsoring et d’accompagnement qui témoigne de l’engagement de l’institution financière à respecter sa responsabilité sociétale et environnementale.

ADJIDJA a un partenaire de choix et de confiance qui saura l’accompagner, a rassuré Harouna Bio, Directeur commercial de CORIS BANK International Bénin. « À nos débuts au Bénin, nous sommes partis de la 15ème position dans le classement des banques du pays. Aujourd’hui, nous sommes à la 4ème place. A l’image de notre percée, nous faisons confiance à notre partenaire ADJIDJA, qui est aujourd’hui 16ème. Avant la fin de notre premier tour de partenariat, le club intégrera le Top 4, nous y croyons », a-t-il déclaré.

Pour le Directeur général, avec ce partenariat, ADJIDJA football club pourra pousser un ouf de soulagement. « Le sport aujourd’hui implique nécessairement de l’argent. Malgré toute notre bonne volonté, si nous restons dans notre coin, nous n’y arriverons pas », a fait savoir le colonel Dieudonné Tévoèdjrè.

A cet effet, la direction du club a entrepris des démarches auprès des entreprises et autres structures capables de l’accompagner.

Une campagne de sensibilisation et de mobilisation des troupes militaires autour de l’équipe se fait. Et ce, pour mieux accompagner le club lors des prochaines compétitions, a informé le directeur.

Le nouveau maillot de ADJIDJA a été présenté au cours de la cérémonie. Il est à l’effigie de CORIS BANK International.



