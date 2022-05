CORIS BANK International désormais partenaire officiel de ADJIDJA

Dans le cadre de la création de sociétés sportives, une des réformes du président Patrice destinée à promouvoir le sport au Bénin, CORIS BANK International s’est engagée aux côtés de ADJIDJA. Le partenariat entre la banque et les Forces armées béninoises (FAB) a été scellé dans la matinée de ce vendredi 06 mai 2022 en présence des responsables de CORIS BANK International, et du Haut commandement militaire.



La création d’une société sportive au niveau des Forces armées béninoises s’inscrit dans la réforme de développement du sport voulue par le chef de l’Etat. Selon le directeur général délégué, mieux que ADJIDJA football club, qui est la seule société sportive, l’ambition au niveau des militaires est de créer une association omnisport de l’armée qui englobe toutes les autres disciplines sportives.

Pour atteindre cet objectif, des démarches avaient été menées à l’endroit des entreprises, banques et autres structures de la place, mais seule CORIS BANK a accepté d’accompagner ADJIDJA, a informé Sosthène Zohoun.

ADJIDJA selon les résultats, occupe le dernier rang. Mais avec le partenariat de CORIS BANK, le Directeur général délégué dit être convaincu que le club pourra travailler, et se hisser aux rangs des premiers.

Par le partenariat avec CORIS BANK International, le Directeur général de ADJIDJA s’est dit heureux de voir « la renaissance du football au sein des forces armées béninoises ».

« Qui parle de sport, parle d’argent », a souligné Dieudonné Tévoèdjrè. Pour lui, « avoir la passion est une chose, mais susciter l’engouement en est une autre ». Et la direction du club qu’il dirige travaille à cela à travers une tournée dans les casernes. Un travail de sensibilisation se fait également au niveau des hommes en uniforme afin de les amener à suivre le club car, sans supporters, sans hommes, le sport ne peut pas aller loin, a confié le colonel.

Pour le Directeur commercial de CORIS BANK International, le partenariat avec ADJIDJA s’inscrit dans la ligne des engagements que la banque a librement choisis ; ceux d’observer à l’égard de tous ses partenaires à travers l’adoption à son niveau, de la responsabilité sociétale et environnementale.

Le partenariat souligne Bio Harouna, va s’articuler sous forme d’un sponsoring en termes d’appui budgétaire d’une part, mais également en termes d’offres de services à des conditions particulières aux éléments des forces armées.

L’accord entre CORIS BANK International et ADJIDJA est le début d’une première phase de 03 ans. Il vise à soutenir la société sportive dans le cadre du soutien à une équipe afin d’assouvir à ses ambitions dans une compétition sportive, celle du championnat national.

F. A. A.

6 mai 2022 par ,