CITOYEN BENINOIS, TA VOIX COMPTE ET AGIT

Notre pays le Bénin se retrouve à un carrefour capital de son histoire.

Le 08 Janvier 2023, tout le peuple électeur béninois se rendra aux urnes.

Nous irons voter pour élire les députés de la 9ème législature.

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) est dans la course.

Oui !

Votre parti, notre parti, le parti des femmes et des jeunes, le vrai parti du peuple, s’est battu pour remplir toutes les conditions requises pour être à ce rendez-vous historique.

Certains ne nous attendaient pas à ce niveau.

Ils ont professé notre absence sur tous les toits. Mais nous sommes bel et bien présents.

C’est la preuve que lorsque les femmes et les jeunes se lèvent et décident de prendre leur destin en main, plus rien ne les arrête.

L’UDBN a décidé de marquer ce tournant décisif par l’envoi à l’assemblée nationale de braves Amazones et d’intrépides soldats pour aller légiférer autrement, pour aller assurer autrement le contrôle de l’action gouvernementale, pour aller représenter autrement le peuple.

Nous y allons pour initier et voter des lois qui prennent absolument leurs souches dans les besoins, les aspirations et les intérêts des populations à la base.

Citoyennes et Citoyens Béninois,

Vous nous connaissez. Vous n’avez plus de doute sur l’attachement du label UDBN à l’équité, à la justice sociale.

Constatez que la liste de l’UDBN à cette élection a battu des records inégalés : 67% de jeunes, 32 % de femmes, 1% de sages.

Comme par le passé, nous venons de vous donner une preuve palpable qu’avec l’UDBN, la promotion des femmes et des jeunes n’est pas un simple slogan.

Nous sommes dans le concret.

Nous allons légiférer dans l’intérêt des jeunes AVEC les jeunes.

Car ils y seront nombreux sous les couleurs de l’UDBN.

Nous allons légiférer dans l’intérêt des femmes AVEC les femmes.

Car elles y seront nombreuses sous les couleurs de l’UDBN.

Mais pour y arriver, il urge que chacun de nous saisisse sa mission, l’accomplisse, sans jamais la trahir.

C’est pour cela que nous disons << Ma Voix compte et agit ! Ta voix compte et agit ! >>.

La victoire est à notre portée.

Nos adversaires se savent dépassés et vaincus d’avance.

Mais sans le geste utile, nous passerons à côté.

Citoyenne, citoyen,

Ta voix compte pour produire le bon résultat dans les urnes au soir du 8 Janvier.

Que personne ne vous fasse peur avec la barre des 10%. Nous en avons les possibilités , la capacité et nous nous y sommes préparés.

Nous sommes, à l’UDBN, dans la logique des 10 et multiples de 10%. C’est grâce à chacun de vous qui nous envoyez des échos favorables du Nord au Sud et de l’est à l’ouest, que nous allons offrir à notre pays, un parlement en mieux, un parlement en connexion permanente avec le peuple.

Cher jeune, chère femme, cher sage, où que tu te trouves sur le territoire national,

Lève-toi ! Passe le message à ton entourage, à tes paires.

Ta voix compte

C’est le moment ! Pas une seule voix à négliger.

Ta voix compte pour que nous apportions un soutien éclairé et plus efficace au Président de la République afin qu’il fasse plus de réalisations au profit des populations, des réalisations qui tiennent absolument compte de vos besoins, de vos aspirations et de vos intérêts.

Ta voix compte

Avec l’UDBN, vous avez la meilleure carte en main pour que plus jamais le fossé ne se creuse entre le peuple et ses représentants à l’assemblée nationale.

Ta voix compte

Oui, Ta voix compte

UDBN : Jeunesse et Emploi !

UDBN : Femme et Développement !

UDBN : Ensemble pour construire un Bénin Nouveau !

UDBN : Assemblée directe !