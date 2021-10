CANAL + Présente ses actions RSE

Plusieurs structures ont présenté leurs actions en matière de Responsabilité sociétale des entreprises au Forum de la troisième édition des Rencontres de la RSE à Cotonou le vendredi 22 octobre. Parmi celles-ci, CANAL +, un leader dans le domaine audiovisuel qui a dévoilé ses actions aux impacts sociaux…

Présent en Afrique depuis plus de 30 ans, CANAL + mène des activités dans 25 pays. Avec 200 chaines, le bouquet a 50% de part d’audience… Dotée de 15 filiales au sein desquelles travaillent 2000 collaborateurs, l’entreprise est consciente de sa présence dans le dynamisme de l’économie de certains pays africains. Cette performance est un atout majeur pour la vision et les actions RSE de l’entreprise.



Mme Yacine Alao Directrice de Canal+ Bénin

« Nos principaux axes RSE sont : la révélation des talents locaux avec CANAL UNIVERSITY ; 1 Mois, 1 Cause qui est une mise en lumière des causes qui touchent le continent ; et le programme ORPHEE qui soutient les plus fragiles », a souligné Aurélie Yombo, la Responsable Partenariats à la Direction des Affaires Corporate Afrique - CANAL+INTERNATIONAL. Elle est intervenue depuis le siège du Groupe.

A CANAL + Bénin, on combine la RSE et les Objectifs de développement durable (ODD). « Education de qualité », « Egalité entre les sexes », « Energie propre et à un coût abordable », « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », « Consommation et production responsables » et « Culture »… Voilà les ODD ciblés par Canal Plus Bénin.

« Nous organisons des formations aux métiers de Journalistes reporter d’images (JRI), Réalisateurs et Ecriture Documentaire initiées par CANAL+ UNIVERSITY et Vivendi pour soutenir les talents de demain », a souligné la Directrice générale de CANAL + Bénin, Yacine ALAO. L’entreprise a également mis en place des bourses scolaires qui visent à offrir un accompagnement social à des enfants ayant des conditions de vie difficiles mais manifestant une volonté certaine de suivre une formation et ayant déjà de bons résultats scolaires. Chez CANAL+ BENIN, la moitié des membres du comité de direction est composé de femmes.

L’entreprise Green Keeper Africa et la plateforme atingi.org développée par le projet Africa Cloud de la GIZ ont été également présentées au Forum de Cotonou. Le dernier acte de ce Forum fut le panel sur le thème « La prise en compte de la RSE dans les investissements : un enjeu de développement durable en Afrique de l’Ouest » modéré par Ayodélé OGNIN, Business coach. Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Directeur Général de l’ERSUMA (ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE), Christian Mondjanagni, Directeur Général ETE (fabricant de l’eau minérale FIFA), Pierre-Samuel Guedj, Président d’Affectio Mutandi et président de la commission RSE & ODD du Conseil français des investisseurs en Afrique, et Franz Okey, Chargé de Plaidoyer à Speak Up Africa et Coordonnateur du Programme Zéro Palu – les Entreprises s’engagent, sont intervenus dans ce panel qui a permis de cerner plusieurs facettes de la pratiques de la RSE au Bénin et en Afrique.

A noter qu’une formation RSE réunissant des cadres de plusieurs entreprises a été organisée à Cotonou, en prélude au Forum. Cette semaine dédiée à la RSE est l’œuvre du Cabinet MinDo Consultants dirigé par Léon Anjorin KOBOUDE, Expert en communication stratégique.

