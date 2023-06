CANAL+ Bénin lance un festival de cadeaux pour le plaisir de ses abonnés

CANAL + Bénin offre de nombreux cadeaux à ses abonnés à travers le festival Canal+. Les offres ont été dévoilées, mercredi 31 mai 2023, lors d’une conférence de presse au sein de la boutique Canal+ sise à Saint-Michel, Cotonou.

Festival de cadeaux pour les abonnés de CANAL + Bénin. Du 1er juin jusqu’au 30 juin 2023, le décodeur Canal + est au prix exceptionnel de 1000 FCFA au lieu de 5000 FCFA, à partir de la formule Evasion. « La formule Evasion fait 10.000 FCFA. Donc avec 11.000 FCFA en boutique, vous repartez avec un kit complet », a annoncé Armel Guigma, responsable secteur Cotonou. Mieux, l’installation par les techniciens agréés de CANAL + est à un prix subventionné de 2000 FCFA au lieu de 4000 FCFA. Avec cette installation, l’abonné a une meilleure qualité d’images et bénéficie aussi d’une garantie de 6 mois et d’une année sur le matériel.

CANAL+ Bénin a également pensé à ceux qui ont déjà le décodeur. Jusqu’au 30 juin, Canal + offre 15 jours à TOUT CANAL + à tous les abonnés même ceux dont les abonnements sont coupés. Selon Armel Guigma, il suffit juste de se réabonner à la dernière formule active. « C’est le moment idéal pour toutes les familles Béninoises qui ne disposent pas aujourd’hui d’un décodeur Canal+ de profiter de l’occasion pour s’équiper et se plonger dans l’univers du divertissement et de nos séries en ces débuts de vacances », a-t-il ajouté.

À en croire, Barnes Pemen Vidjannagni, responsable Communication, le festival CANAL+ est un moment de récompenses et de célébration. CANAL + Bénin, poursuit-elle, veut offrir le meilleur de la TV à ses abonnés. « Pour nous, le mois de juin est un moment propice. C’est la fin du premier semestre de l’année, c’est le moment de pousser un souffle d’accomplissement. C’est Noël, 6 mois avant l’heure », a affirmé Barnes Pemen Vidjannagni.

Encore plus de cadeaux

Pour Sonia Alonomba, responsable secteur Calavi Ouest, il s’agit d’un festival riche en programmation pour satisfaire les besoins de toute la famille CANAL+. « C’est un festival qui nous permet d’affiner notre engagement auprès de nos abonnés », a-t-elle déclaré. Des séries, passant par le sport, les films et les contenus de divertissement, CANAL + promet une belle expérience à ses abonnés. Il y en a pour tous les goûts. « Nous offrons également, chaque jour, 1 an d’abonnement à la formule TOUT CANAL + au 300e abonné jusqu’au 30 juin, parmi les abonnés actifs hors exclusions », a annoncé Sonia Alonomba. Cette offre en cours depuis le 25 mai a déjà fait de nombreux gagnants. Les cinq premiers gagnants (du 25 au 29 mai) sont repartis avec 1 an d’abonnement à la formule TOUT CANAL +. Selon l’huissier de Justice, Me Brice Topanou, les numéros 300 ont été sélectionnés sur la liste des abonnés journaliers. Au total, 37 abonnés chanceux seront récompensés.

« Je ne m’attendais pas du tout à être sélectionné. J’ai voulu juste me réabonner et suivre les matchs », a confié Serge Adeoti, l’un des heureux gagnants. Il n’a pas manqué de remercier CANAL + Bénin pour les offres lancées à travers le festival CANAL l+. « C’est vraiment gentil de penser aux abonnés. Nous allons continuer l’aventure ensemble », a ajouté Serge Adeoti.

Comment profiter des cadeaux ?

Pour acheter le décodeur ou se réabonner, il faut se rendre dans les boutiques CANAL+ou chez le distributeur agréé le plus proche. Le réabonnement peut être aussi fait par Mobile Money (880*5#) ou Moov Money (*855*5#). Plus d’informations en appelant le 7055 ou en envoyant un message privé à la page Facebook CANAL+Bénin.

Akpédjé Ayosso

À propos de CANAL+ Bénin

Les offres de télévision de CANAL+ sont présentes au Bénin depuis 1991, soit depuis plus de 30 ans via la présence de la société partenaire EIT. Le 1er mars 2015, cette dernière est rachetée par CANAL+ Bénin, devenu la filiale de CANAL+ ARIQUE après la Côte d’ivoire, le Sénégal le Cameroun, Madagascar, la République Démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo.

CANAL+ Bénin est présent sur le territoire béninois à travers 11 CANAL+ Stores et 1 200 points de vente répartis à travers tout le pays. En tant qu’entreprise citoyenne, CANAL+ Bénin s’investit dans 3 domaines clés, en lien avec son cœur de métiers et les valeurs qu’elle défend : l’audiovisuel et le cinéma, le sport et la formation des jeunes.

