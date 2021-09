Bouraïma, Adounvo et Agbé déposés en prison

Trois agents de la mairie de Ouidah ont été déposés en prison, ce jeudi 16 septembre 2021, après présentation au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.

Djibril Bouraïma, César Adounvo et Bernardin Agbé ne sont plus libres de leurs mouvements. Interpellés dans une affaire de disparition de quittancier à la mairie de Ouidah, quatre agents ont été auditionnés par le procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.

Au terme de leur audition, ils ont été déposés en prison. L’agent Gbayi Cyrille a été libéré mais mis sous convocation. Leur procès est prévu pour le 05 octobre prochain.

