Boulangers et pâtissiers sensibilisés aux règles d’hygiène

La Direction départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Atlantique et du Littoral (DDIC Atlantique-Littoral) a organisé le 1er décembre 2020 à Cotonou un atelier de sensibilisation des boulangers et pâtissiers sur « l’hygiène et les normes industrielles et commerciales ».

L’atelier a permis de sensibiliser les acteurs de la boulangerie et de la pâtisserie du département du Littoral sur les textes régissant leur secteur d’activité. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce, Djoulé Sabi Boum, les enquêtes ont permis de noter que « la plupart des boulangeries et pâtisseries sont dans un état d’insalubrité totale, ne respecte pas la réglementation en vigueur en matière du poids et du prix de vente du pain ». Aussi, certains boulangers et pâtissiers ne disposent-ils pas d’autorisation d’installation industrielle.

A l’ouverture des travaux, le directeur de cabinet et représentant la ministre, Micaël Bassabi Djara, a souligné que la priorité du ministère de l’Industrie et du Commerce à travers sa Direction départementale de l’Atlantique et du Littoral est de « permettre aux consommateurs de manger du pain sain, sans adjuvants prohibés, produit dans un environnement sain et vendu aux prix réglementaires (…) ».

A l’issue de l’atelier, indique, Micaël BassabI Djara, il faut que les acteurs, « toutes catégories confondues, soient conscients de la nécessité du respect des gestes barrières et des normes sanitaires, que les revendeuses aux abords des boulangeries soient convaincues qu’elles doivent protéger le pain dans des caisses vitrées (…) ».

Le Président de l’Association des Boulangers et Pâtissiers du Bénin Servais Codjo Padonou a relevé la nécessité d’actualiser les textes en y associant les professionnels.

L’atelier de sensibilisation des boulangers et pâtissiers du département de l’Atlantique s’est tenu le 03 décembre 2020 à Atrokpocodji.

