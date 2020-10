Boni Yayi réplique à Patrice Talon

Dans un message publié dans la nuit de ce lundi 28 septembre 2020 sur sa page Facebook , l’ancien président Boni Yayi a répondu à Patrice Talon après l’interview accordée au magazine Jeune Afrique.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon dans son interview a répondu à la question du journaliste français sur ses relations avec les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Il souhaite que l’un et l’autre retrouvent leur rang et leur niveau, qu’ils se ressassaient. Mais la réaction de son prédécesseur au palais de la Marina n’a pas tardée.

« C’est bien lui qui doit se ressaisir et accepter les contradictions constructives et la compétition car nous sommes du côté du peuple », a répliqué l’ancien président Boni Yayi.

Selon lui, l’heure est grave et nulle part la Constitution ne l’empêche d’opiner sur la gouvernance décevante des affaires du Bénin. En ma qualité d’ancien président souligne-t-il, « mon devoir est d’éviter tout silence complice car je suis préoccupé de l’avenir de ce pays, de sa jeunesse, de nos enfants, et petits-enfants ».

M. Thomas Boni Yayi a également évoqué plusieurs points dans son message à savoir les réformes au Bénin, son adhésion au parti ‘’Les Démocrates’’, et la Bible qu’il a offerte à son successeur le 06 avril 2016.

L’ancien président a aussi souhaité le dialogue pour régler les problèmes, le respect des Droits de tous les citoyens pour la Paix, la stabilité et la sécurité.

A.A.A

