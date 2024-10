Boko et Homéky à nouveau devant la commission d’instruction

L’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky seront à nouveau devant la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce mercredi 23 octobre 2024. Ils seront auditionnés dans le dossier relatif au « complot contre la sureté de l’Etat ».

Les prévenus selon Bip radio, devraient revenir le lendemain, jeudi 24 octobre 2024, pour la suite des auditions.

Boko et Homéky sont poursuivis pour « complot contre la sureté de l’Etat », « corruption d’agent public » et « blanchiment de capitaux » après leur interpellation dans la nuit du mardi 24 septembre 2024.

