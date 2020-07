Bio Tchané souhaite une bonne fête aux musulmans

La communauté musulmane célèbre ce vendredi 31 juillet 2020 l’Aïd el-Adha, la fête du sacrifice aussi appelée Aïd el Kebir. Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Plan et du Développement, à travers un message publié sur sa page facebook, souhaite une bonne fête aux musulmans.

« En ce vendredi sacré où nous célébrons l’Aid El Kébir, l’une des plus importantes fêtes de l’Islam, je renouvelle ma gratitude envers Allah pour tous ses bienfaits dans la vie de chacun de nous et sa protection continue sur notre pays le Bénin », a-t-il écrit.

Abdoulaye Bio Tchané souhaite à tous, une très bonne fête de Tabaski 2020. « Que cette belle journée de célébration soit l’occasion pour nous de passer un agréable moment en famille, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale contre le Coronavirus », souligne le ministre d’État chargé du Plan et du Développement.

« Qu’Allah descende ses miséricordes sur chacun de nous, sur notre pays le Bénin, notre Président et l’ensemble des dirigeants ! Eid Mubarak à chacun et à tous ! », prie Abdoulaye Bio Tchané.

A.A.A

