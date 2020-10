Bio Tchané préside le lancement du document

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a procédé au lancement officiel du guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies ce lundi 12 octobre 2020. Subdivisé en 04 chapitres, ce nouveau document de référence en matière d’élaboration de politiques et stratégies au Bénin prend en compte des dimensions spécifiques telles que l’emploi, le genre, les changements climatiques et la transformation digitale. Son objectif est d’assurer la qualité des documents de planification dans les structures relevant de l’administration publique.

Selon le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, ce nouveau guide prévoit une boîte à outils qui comporte douze fiches pour orienter la prise en compte des dimensions transversales. Il vient compléter et enrichir considérablement le précédent et met l’accent sur une démarche administrative inclusive et participative, de même que les grandes phases de l’élaboration des politiques et stratégies, a précisé Bio Tchané.

Pour le représentant résident du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), il s’agit d’un cadre méthodologique mis à la disposition des acteurs concernés pour renforcer l’action publique.

Le guide permettra aux acteurs en charge de la réflexion stratégique et de la conception des politiques de développement au niveau des ministères, collectivités locales et institutions, de s’inscrire dans la mise en œuvre rigoureuse du PND 2018-2025 et de ses documents d’opérationnalisation, et d’aligner les stratégies sur les directives de la Lolf.

F. A. A.

13 octobre 2020 par