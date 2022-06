Bio Tchané installe l’équipe technique de formulation

Les membres de l’équipe technique de formulation du compact régional entre le Bénin et le Niger sont installés. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, dans l’après-midi de vendredi 24 juin 2022.



Au cours de la cérémonie qui a eu pour cadre le ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a rappelé l’objectif visé par le gouvernement en signant l’accord reliant le Bénin et le Niger. « Le gouvernement met un point d’honneur à l’avènement et la mise en œuvre efficace de ce projet soutenu par le Millenium Challenge Corporation (MCC) afin de faciliter une vibrante croissance économique pour notre pays », a-t-il souligné.

« Ces infrastructures routières devront contribuer à promouvoir l’intégration régionale, l’accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu’une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger », a ajouté le ministre d’État.

Avant de procéder à leur installation, Abdoulaye Bio Tchané a invité les nouveaux membres à travailler avec abnégation pour la réussite du projet.

La liste des 10 membres

Coordination National : Afiss BILEOMA

Responsable du transport Routier : Martial V. MICHAI

Responsable des Communications : Elise COMBETO

– Responsable du Suivi et Evaluation : Maurice AHAMIDE

Expert en Performance Environnementale et Sociale : Innocent B. ECLOU

– Expert Juriste : Gaudens DJIHOUESSI

– Responsable de la Passation des Marchés : Dieudonné HOUNSONLOU

– Expert des Opérations Spéciales de Transport : Cyriaque AKOUEDEGNON

– Experte en Centre et Inclusion Sociale : Ida G. GNELE

25 juin 2022 par ,