Bio Tchané constate l’évolution de la Zone économique de Glo - Djigbe

Accompagné des cadres de son cabinet, le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a visité, mardi 28 septembre 2021, le site de la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé en construction.

Les travaux du projet de construction de la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé, démarrés le 5 février 2021, avancent à grands pas. Tel est le constat fait dans la matinée du mardi 28 septembre 2021 par le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Le ministre et sa délégation ont visité la première partie (400 hectares) sur les 10.000 hectares prévus pour abriter un bâtiment administratif, des zones industrielles, des usines de transformation, de montages et d’assemblages, et des zones résidentielles.

Les différentes réalisations sur la maquette à mettre en place sur le site ont été présentées au ministre et à sa délégation par les responsables en charge des travaux de construction.

Descente du #MDC ce mardi 27 septembre 2021 sur le site Zone Économique Spéciale - Glo Djigbé pour constater le niveau d'avancement des travaux de la première phase sur 400 hectares.

Vu le niveau d’avancement des travaux, la délégation a rassuré de ce que les infrastructures de la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé seront opérationnelles d’ici à septembre 2022 soit dans un délai d’un an.

" Ici, sur les 10 .000 hectares que le Gouvernement a consacré au développement des industries de transformation agro-alimentaires, nous avons distrait 1640 . Sur ces 1640 hectares, nous sommes entrain d'aménager 400 hectares pour cette 1ere phase.."

