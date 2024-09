Bio TCHANE expose quelques actions phares pour l’atteinte des ODD au Bénin

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio TCHANE, représentant le chef de l’Etat, a pris part les 22 et 23 septembre 2024, au Sommet de l’avenir des Nations Unies. L’objectif de cette rencontre internationale des chefs d’Etat cette année, est de « renforcer la coopération internationale et de repenser le multilatéralisme pour faire face aux défis actuels et futurs ».

« Transformer la gouvernance mondiale et donner un coup de fouet à la mise en œuvre de l’agenda 2030 pour le développement durable », c’est autour de ce thème que le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a articulé son discours au Sommet de l’avenir des Nations Unies. Occasion pour lui, de mettre en lumière, les valeurs de la gouvernance du président Patrice TALON.

Selon les services de communication du gouvernement, Abdoulaye Bio TCHANE dans son intervention a mis « un accent particulier sur l’importance accordée au social et la résilience dans toutes les actions du gouvernement ».

Evoquant les Eurobonds de 2021, dédiés au financement des projets à forts impacts, il a réitéré devant les Nations Unies, la volonté du Bénin à atteindre les ODD. Grâce à de nombreux projets structurants en cours dans le pays, « un bond fulgurant » a été réalisé ces dernières années », a précisé le ministre d’Etat. « L’affermissement des bases de développement économique portées par une augmentation des capacités de production de l’électricité, le développement de la route, de la voirie et de l’assainissement et le renforcement de la base industrielle du pays avec la création de la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé, ont amorcé la transformation structurelle du pays », a-t-il déclaré devant les Nations Unies.

Les actions dans le social relatives entre autres, à l’assurance maladie universelle, l’accès universel à l’eau potable, les cantines scolaires, etc, n’ont pas été occultées. Entouré des cadres de son département ministériel, le représentant du chef de l’Etat a démontré avec des chiffres à l’appui, que plusieurs actions à forts impacts ont permis de réduire la pauvreté de près de quatre points ces dernières années.

La paix et la sécurité internationales, la transformation de la gouvernance mondiale, la coopération scientifique et technologique, ainsi que la protection des générations futures, sont les principaux thèmes développés au cours de ce Sommet.

F. A. A.

24 septembre 2024 par ,