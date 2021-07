Bilan et circonstances de l’accident de Savalou

L’accident survenu entre deux véhicules à Savalou, samedi 03 Juillet 2021 vers 19 h à hauteur du pont d’Agbado a fait deux morts (dont la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement), quatre blessés et des dégâts matériels. Des sources policières indiquent que le drame est lié à la faible visibilité due à la pluie et la circulation à gauche.



Selon les informations recueillies sur les lieux, l’accident de samedi dernier est dû à une collision entre deux véhicules vers 19 h à hauteur du pont d’Agbado dans la commune de Savalou.

La collision s’est produite entre une Toyota 4RUNNER qui a quitté Natitingou en direction de Cotonou et une MITSUBISHI qui faisait le trajet Cotonou-Bantè.

Cette dernière aurait perdu le contrôle sous la pluie battante et a quitté son couloir de circulation pour entrer en collision frontale avec la TOYOTA 4RUNNER.

L’accident a fait 02 morts, 04 blessés et des dégâts matériels. En dehors de Mme Akoha A. Jeanne, directrice de cabinet du ministre du cadre de vie, un maçon de 32 ans aussi est décédé.

Quatre blessés graves ont été aussi enregistrés. En dehors du mari de la directrice de cabinet Prof Bienvenu Akoha, il y a deux revendeurs et un entrepreneur demeurant tous à Bantè. La plupart d’entre eux ont des traumatismes sur le corps et des fractures. Les blessés ont été référés vers les hôpitaux pour les soins d’urgence.

Le bilan pourrait s’alourdir, selon des témoins.

Les dégâts matériels ne sont pas négligeables. La MITSUBISHI est totalement cabossé tandis que le devant de la 4RUNNER est aussi endommagé.

Après le constat, les deux véhicules sont transportés au commissariat de Savalou.

D. M.

