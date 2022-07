Big Blast 2K22 pour une ambiance de ouf le 30 juillet

L’espace Eya sis à Akpakpa (Cotonou) accueille le 30 juillet prochain à partir de 10 heures le Tournoi de l’été Big Blast 2K22.

Populations de Cotonou et environs, faites massivement le déplacement, samedi 30 juillet 2022, à l’espace Eya sis à Akpakpa (Cotonou) pour vivre une ambiance festive.

Au programme du Tournoi de l’été Big Blast 2K22, il y a des animations Mc & DJ ; Jeux concours (3 PT & DUNK) dotés de nombreux lots ; match de gala ; prestations d’artistes adulés par le public béninois dont Nasty Nasta, Ralamy, et autres.

Le Tournoi de l’été est organisé avec la participation de Isabelle Yacoubou, Mouphtaou Yarou et plein d’autres artistes invités.

Le pass d’entrée au Tournoi de l’été Big Blast 2K22 est à 5000 FCFA et à 10.000 FCFA pour les places VIP. Le pass est disponible au 68838272.

Le Tournoi de l’été Big Blast 2K22 est organisé grâce à plusieurs entreprises citoyennes dont MOOV AFRICA et SOBEBRA.

