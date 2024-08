Bientôt un Bateau du Départ pour revivre l’émouvante histoire de la traite négrière

Après la phase de conception, le Bateau du Départ, inscrit au Complexe hôtelier de la Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji, dans la cité historique de Ouidah est en cours de réalisation. Il s’agit d’un ouvrage destiné à faire revivre l’histoire du commerce triangulaire et la traite des esclaves.

Au Bénin, le gouvernement est en train de réaliser un lagon pour accueillir l’Aurore, navire négrier du XVIIe siècle, ayant servi au transport de milliers d’esclaves. Le projet inscrit au Complexe hôtelier de la Marina près de la Porte du non-retour est en cours de réalisation dans la ville de Ouidah. Selon une publication de Serge Nonvignon, les visiteurs du Bateau du Départ traverseront les cales dans lesquelles seront entreposées les marchandises embarquées, puis l’entrepont, étage abritant les esclaves, et enfin les différents ponts, avec les appartements de l’état-major, les cuisines. « Les mâtures et gréements seront également restitués à l’identique », précise le responsable relation média de la Présidence de la République.

Le Bateau du Départ, c’est « des gorges en inox et les chaînes de haubans entre autres ainsi que les 1 500 m² des dix voiles ; trois mâts de 42 m, qui sont en pin d’Oregon et leurs hunes en iroko. Chaque mât est en trois parties juxtaposables et emboîtables. Le bas-mât de hune pèse à lui seul 5 tonnes », lit-on dans la publication qui renseigne par ailleurs que le Bateau du Départ sera un bateau musée visitable et non navigant.

Le Complexe hôtelier de la Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji prévoit également une arène vodun pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles ; deux parking de plus 350 places ; des jardins du souvenir ; l’esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement ; une zone hôtelière d’environ 130 chambres ; un village artisanal, Zomachi, l’annexe de l’office du tourisme ; la promenade flottante sur la lagune et un jardin de recueillement.

24 août 2024 par ,