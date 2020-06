Bibiane Adamazè épse Soglo, élue maire de Toffo

La commune de Toffo encore à la couleur féminine. Une nouvelle femme désignée pour diriger la mairie pour les six années à venir. Il s’agit de Bibiane Adamazè Soglo, le choix des conseillers majoritaires du Bloc Républicain.

Élue sur la liste BR, Bibiane Adamazè Soglo, précédemment adjointe au maire, succède ainsi à Urbaine Dègbèhoundé à la tête de l’hôtel de ville de Toffo.

Pour faire du développement de Toffo son cheval de bataille, Bibiane Adamazè aura à composer avec Evariste Sinkpota le 1er Adjoint au maire et Valentin Gnansounou, 2e adjoint.

Liste des 10 conseillers d’arrondissement de Toffo :

C A Houègbo : Basile Allaglo

C A Colli : Gérard Kougnitodé

C A Agué : Marc Bébiyi

C A Damè : Antoine Lohou

C A Coussi : Séraphin Koulé

C A Sèhouè : Yves Togbo

C A Sey : Françoise Assogba

C A Toffo Centre : Nicolas Sessou

C A Djanglanmè : Lazare Dandjinou

C A Kpomè : Dannon Doha Vinayi

Boniface CAKPO

6 juin 2020 par